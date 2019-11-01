Модельный ряд
Озонатор «Ижозон»
Озонатор - это прибор, который преобразует кислород в озон. Озон в свою очередь является мощным дезинфицирующим и дезодорирующим средством. Озон применяется в дезинфекции, дезодорации, дератизации, дезинсекции. Кроме этого озон благоприятно влияет на сохранность продуктов питания. Избавляет от плесени и грибов. Кроме всего нейтрализует формальдегиды.
преимущества перед конкурентами
Отличная
цена
Абсолютная
надежность
Малый вес и
компактность
Практичный
дизайн в
виде "трубы"
Дистанционное
управление и
GSM-системы
Доставка по
всей России
Легкость и
технологичность
Позволяет
экономить и
зарабатывать
модельный ряд генераторов озона «ИЖОЗОН»
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“AUTO” 10000мг
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“AUTO TURBO” 20000мг
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“OASIS” 20000мг
до 100 м2 или 200 м320 000 руб. В корзину
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“OASIS PRO” 20000мг
до 100 м2 или 200 м323 000 руб. В корзину
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“MIRACLE” 25000мг
до 125 м2 или 250м325 000 руб. В корзину
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“MIRACLE PRO” 25000мг
до 125 м2 или 250м328 000 руб. В корзину
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“ECOVITA” 30000мг
до 150м2 или 300м330 000 руб. В корзину
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“ECOVITA PRO” 30000мг
до 150м2 или 300м333 000 руб. В корзину
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“VI-ECO” 40000мг
до 200м2 или 400м340 000 руб. В корзину
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“VI-ECO PRO” 40000мг
до 200м2 или 400м343 000 руб. В корзину
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“DIAMOND” 50000мг
до 250 м2 или 500 м350 000 руб. В корзину
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“DIAMOND PRO” 50000мг
до 250 м2 или 500 м353 000 руб. В корзину
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“SMART ECO” 60000мг
до 300 м2 или 600м360 000 руб. В корзину
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“SMART ECO PRO” 60000мг
до 300 м2 или 600м363 000 руб. В корзину
Хотите быть уверенными в оборудовании и не покупать больше расходных материалов для своего бизнеса?
«Ижозон» - это ваш выбор!
Область применения озонатора «ИЖОЗОН»
Озонирование домов, комнат, квартир
Озонирование офисов и офисных помещений
Озонирование магазинов и складских помещений
Озонирование столовых, кафе, ресторанов
Озонирование салона легковых и грузовых автомобилей, общественных транспортных средств и гаражей
Озонирование бытовых холодильников, промышленных холодильных камер, морозильного оборудования
Озонирование детских садов, школ, дошкольных учреждений, детских залов и спортивных комплексов
Озонирование саун, личных бань, общественных бассейнов, купален, аквапарков, cпортивных бассейнов
Озонирование помещений для хранения плодоовощной продукции
Озонирование помещений для хранения мясокомбината и молочной продукции
задать вопрос
- 8 800 707 46 08
- +7 967 918 68 78
- +7 901 860 10 01
- +7 919 904 21 03
- izhozon@bitrix24.ru
- УР, г. Ижевск, ул.
Красноармейская,
130, офис 8
- Реквизиты счета ООО «ИЖОЗОН»
- Наименование банка: АО «Тинькофф Банк»
- Р/с 40702810410000337806
- К/с 30101810145250000974
- БИК 044525974
- ИНН 1841078529
- КПП 184101001