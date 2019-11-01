Озонатор Ижозон

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Модельный ряд

Озонатор «Ижозон»

Озонатор - это прибор, который преобразует кислород в озон. Озон в свою очередь является мощным дезинфицирующим и дезодорирующим средством. Озон применяется в дезинфекции, дезодорации, дератизации, дезинсекции. Кроме этого озон благоприятно влияет на сохранность продуктов питания. Избавляет от плесени и грибов. Кроме всего нейтрализует формальдегиды.

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модельный ряд генераторов озона «ИЖОЗОН»

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Область применения озонатора «ИЖОЗОН»

Озонирование домов, комнат, квартир

Озонирование офисов и офисных помещений

Озонирование магазинов и складских помещений

Озонирование столовых, кафе, ресторанов

Озонирование салона легковых и грузовых автомобилей, общественных транспортных средств и гаражей

Озонирование бытовых холодильников, промышленных холодильных камер, морозильного оборудования

Озонирование детских садов, школ, дошкольных учреждений, детских залов и спортивных комплексов

Озонирование саун, личных бань, общественных бассейнов, купален, аквапарков, cпортивных бассейнов

Озонирование помещений для хранения плодоовощной продукции

Озонирование помещений для хранения мясокомбината и молочной продукции

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