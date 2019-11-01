Модельный ряд

Озонатор - это прибор, который преобразует кислород в озон. Озон в свою очередь является мощным дезинфицирующим и дезодорирующим средством. Озон применяется в дезинфекции, дезодорации, дератизации, дезинсекции. Кроме этого озон благоприятно влияет на сохранность продуктов питания. Избавляет от плесени и грибов. Кроме всего нейтрализует формальдегиды.